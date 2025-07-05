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На выборы губернатора Камчатки выдвинулись 13 кандидатов

Для участия в выборах губернатора Камчатки выдвинулись 13 кандидатов
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Alexandros Michailidis/Shutterstock.com

Заместитель председателя избирательного комитета Камчатского края Игорь Шамраев сообщил о завершении этапа выдвижения кандидатов на выборах губернатора региона. В интервью ТАСС он отметил, что к установленному сроку в избирательную комиссию представили необходимые документы 13 человек.

«5 июля в 18:00 (09:00 мск) завершился этап выдвижения кандидатов. Документы для выдвижения на должность губернатора Камчатского края в избирательную комиссию края подали 13 кандидатов», — уточнил Шамраев.

В список кандидатов на пост главы региона вошли: Дмитрий Авдеев, Егор Буханов, Алена Диденко, Леонид Каляев, Наталья Колгина, Василина Кулиева, Роман Литвинов, Евгений Мирошниченко, Алексей Николаев, Дмитрий Пирожников, Владимир Солодов, Наталья Тетеревкова и Дмитрий Тюрин.

Представление документов для регистрации кандидатов в избирательную комиссию Камчатского края будет осуществляться с 26 по 30 июля. Избирательная комиссия примет решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации в течение 10 дней с момента подачи документов на регистрацию. Выборы губернатора Камчатского края пройдут 12, 13 и 14 сентября.

До этого сообщалось, что все губернаторы в 2025 году будут баллотироваться на выборах от «Единой России».

Ранее Хинштейна выдвинули в качестве кандидата в губернаторы Курской области.

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