На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко призвал помнить о просчетах Великой Отечественной войны

Лукашенко: мы должны помнить о просчетах в начале ВОВ и не повторить ошибки
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Белорусский народ должен помнить о просчетах в начале Великой Отечественной войны, чтобы не повторить эти ошибки. Об этом во время открытия музея Славы Могилевщины заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«Я очень просил бы всех вас, особенно сотрудников музея: нам нужна правда, нам нужна сейчас справедливость. Не надо ничего скрывать. Не надо скрывать, как мы «прошлепали» начало войны», — заявил он.

Глава государства отметил, что Белоруссия в течение нескольких месяцев находилась под оккупацией. Лукашенко подчеркнул, что память об этом времени и ошибках помогает смотреть на сегодняшнюю ситуацию в мире и выстраивать более грамотную политику.

Он добавил, что Советский Союз занимался политикой «умиротворения» Германии, чего белорусская сторона не будет делать ни с кем в дальнейшем.

В ходе этого же выступления Лукашенко заявил, что Европа пытается переписать историю и остервенело воюет против правды о Великой Отечественной войне. По словам политика, сегодня в европейских странах маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники. Именно поэтому Белоруссия чтит память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали Могилевщину.

Ранее Лукашенко высказался об участии Белоруссии в конфликте с Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами