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Лукашенко обвинил Европу в попытке переписать историю

Лукашенко: Европа остервенело воюет против правды о Великой Отечественной войне
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Павел Бедняков/РИА Новости

Европа пытается переписать историю, остервенело воюет против правды о Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии музея Славы Могилевщины, передает его пресс-служба.

Большое внимание в музее посвящено событиям войны. Белорусский лидер отметил, что это правильно, особенно в период, когда против правды о ВОВ «остервенело воюют в «просвещенной» Европе».

По словам политика, сегодня в европейских странах маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники. Именно поэтому Белоруссия чтит память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали Могилевщину, подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии напомнил, что в годы ВОВ СССР потерял около 30 миллионов человек, и чтобы подобного не произошло вновь, важно помнить уроки истории, в том числе и поэтому возводятся памятники, советское поколение рассказывает молодежи о подвигах, о своем опыте.

Лукашенко высказал мнение, что развал Советского союза произошел в результате того, что были потеряны традиции, принципы, нравы, и сегодня бывший страны СССР «кувыркаются иуда-сюда».

«Кроме Беларуси и России, которые все-таки шагнули к этому единству. Но не думайте, что по нашему пути горят желанием бежать даже бывшие советские республики», — заявил политик.

Лукашенко добавил, что сегодня в мире идет «борьба за головы людей». По его словам, если Белоруссия проиграет эту «борьбу», ее время будет сочтено, поэтому она и «вцепилась» в историческую память.

Ранее Лукашенко высказался об участии Белоруссии в конфликте с Украиной.

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