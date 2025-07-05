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Путин посетит выставку «Все для Победы!»

Путин 6 июля посетит выставку «Все для Победы!» в Москве
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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 6 июля, посетит выставку «Все для Победы!» в Москве, посвященную итогам трехлетней работы Народного фронта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, российский лидер примет участие в церемонии вручения премий за оказание помощи участникам специальной военной операции на Украине, их семьям и мирным жителям новых и приграничных регионов.

Далее в этот день глава государства примет участие в формате видеоконференции в главном пленарном заседании 17-го саммита БРИКС, который проводится под председательством Бразилии в Рио-де-Жанейро.

В ходе заседания саммита, посвященного теме мира и глобальной безопасности, а также изменениям глобального управления, политики обсудят перспективы будущего сотрудничества в организации в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной области, обменяются мнениями по важнейшим вопросам международной повестки дня. По завершении лидеру примут итоговую декларацию, говорится в сообщении Кремля.

Ранее Путин и Трамп обсудили конфликт на Украине.

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