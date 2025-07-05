Украинский ЦИПсО развернул войну против спецназа «Ахмат»

Центр информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины начал информационную войну против спецназа «Ахмат». Об этом заявил РИА Новости генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Работа ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций) - это особая часть войны против нас и против подразделения спецназа «Ахмат»», — отметил он.

Как уточнил военный, за время СВО на освобожденных территориях солдаты находили большое количество литературы с рекомендациями по борьбе с ВС России, в том числе в инфополе. Некоторая литература, добавил Алаудинов, посвящена отдельно спецназу «Ахмат».

До этого Алаудинов сообщал, что некоторые бойцы спецназа «Ахмат», которые принимали участие в операции «Поток» (другое название — «Труба») по освобождению Суджи в Курской области, будут комиссованы по состоянию здоровья.

Ранее Алаудинов заявлял, что ВСУ пытались уничтожить бойцов «Ахмата» с помощью ракет HIMARS.