В Британии допустили выход Трампа из сделки по Украине из-за Зеленского

Меркурис: Трамп может выйти из сделки по Украине из-за жалоб Зеленского

Президент США Дональд Трамп может выйти из процесса урегулирования конфликта на Украине, если президент республики Владимир Зеленский продолжит «жаловаться» ЕС на американского лидера. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Конечно, Зеленский будет жаловаться, что он (Трамп — «Газета.Ru») бросает Украину. <…> Но если Трамп останется сильным и просто позволит идти всему своим чередом, то в конечном итоге через неделю жалобы прекратятся или Трамп просто выйдет из сделки по Украине», — сказал эксперт.

Меркурис добавил, что попытки Зеленского найти поддержку против Трампа только сильнее раздражают главу Белого дома. Аналитик порекомендовал президенту Украины следить за словами. Иначе, по его словам, Киев может лишиться поддержки Вашингтона.

4 июля политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что Трамп гораздо сильнее обеспокоен влиянием Китая и вопросом о ядерном статусе Ирана, поэтому фактически готов «сдать Украину полностью». По мнению эксперта, президент США заявил о своем недовольстве ходом мирного процесса, чтобы показать растущую дистанцированность Соединенных Штатов от украинского вопроса.

Ранее в Британии обвинили Трампа в желании облегчить России победу в СВО.