Трамп подписал крупнейший законопроект о госрасходах

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект о государственных расходах, налогах и потолке госдолга страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», — сказал американский лидер перед подписанием документа.

Трамп отметил, что законопроект предусматривает «крупнейшее сокращение» налогов в истории США. При это глава Белого дома напомнил, что документ был одобрен обеими палатами конгресса. По его словам, подобное решение стало «величайшей победой».

29 июня бизнесмен Илон Маск раскритиковал законопроект Трампа о расходах и налогах. Он также ретвитнул результаты исследований, в которых указывается, что более половины американцев считают, что инициатива администрации президента США повысит бюджетный дефицит страны.

940-страничный документ предполагает общее снижение федеральных налогов. Вместе с этим в США планируется резкое урезание социальных расходов, в том числе по программе в области здравоохранения Medicaid.

По оценкам бюджетного управления конгресса США, вступление законопроекта в силу оставит без медицинской страховки порядка 10,9 млн человек. Он также лишит не менее трех миллионов человек права на продовольственную помощь.

Ранее в США заявили, что Трамп не до конца разбирается в деталях законопроекта о расходах.