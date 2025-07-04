Axios: в Хьюстоне на День независимости будет играть русская музыка

В США на День независимости 4 июля оркестр сыграет увертюру русского композитора Петра Чайковского «1812». Об этом пишет портал Axios.

«Это основной элемент празднования Дня независимости по всей стране, несмотря на то, что его корни уходят в крупную военную победу России», — говорится в сообщении издания.

Симфонический оркестр исполнит ее в пятницу перед тем, как над парком Херманн в Хьюстоне начнется праздничный салют 4 июля, сообщает портал.

Бостонский оркестр популярной музыки впервые «объединил русскую увертюру с фейерверком», пишет Axios, во время своего концерта в День независимости 1974 года.

Два года спустя это стало неотъемлемой частью празднования. Тогда 400 000 человек стали свидетелями представления и фейерверка во время празднования двухсотлетия Америки в Бостоне в 1976 году.

4 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс утвердил финальный текст Декларации независимости, в которой 13 британских колоний заявили о разрыве с Великобританией и провозгласили создание нового независимого государства. Документ был подготовлен комиссией из пяти человек, основным автором стал Томас Джефферсон. Хотя Война за независимость началась еще до этого, в 1775 году, именно 4 июля считается днем рождения Соединенных Штатов Америки. В настоящее время это одна из главных дат американского календаря.

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