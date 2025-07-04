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Стал известен уровень доверия россиян Путину

ФОМ: 82% россиян доверяют Путину как президенту
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Александр Казаков/РИА Новости

Более 80% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину как главе государства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

В исследовании, которое проводилось в период с 27 по 29 июня, приняли участие 1 500 жителей страны. При этом 82% респондентов заявили о доверии Путину в качестве президента. Показатель оказался на один процентный пункт больше по сравнению с предыдущим опросом.

«Также большинство населения (83% — плюс один процентный пункт) уверено, что он (Путин — «Газета.Ru») хорошо выполняет свою работу на посту главы государства», — говорится в отчете ФОМ.

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