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Байдену звонят лидеры ЕС и просят его быть вовлеченным в политику

Байден заявил, что лидеры ЕС звонят ему и просят вовлечься в политику
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Ken Cedeno/Reuters

Европейские лидеры звонят экс-президенту США Джо Байдену и просят его вовлечься в политику. Об этом заявил сам Байден, передает газета The Hill.

«Мне звонят — я не собираюсь в это вдаваться, не могу — от ряда европейских лидеров, которые просят меня вовлечься», — отметил он.

Бывший президент добавил, что ему приходится иметь дело со «многими коллегами-демократами и республиканцами, которые звонят и хотят поговорить».

Бывший советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в колонке для The New York Times раскритиковал решение действующей администрации США приостановить военную помощь Украине и призвал сильнее давить на Россию.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.

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