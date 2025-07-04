Байдену звонят лидеры ЕС и просят его быть вовлеченным в политику

Байден заявил, что лидеры ЕС звонят ему и просят вовлечься в политику

Европейские лидеры звонят экс-президенту США Джо Байдену и просят его вовлечься в политику. Об этом заявил сам Байден, передает газета The Hill.

«Мне звонят — я не собираюсь в это вдаваться, не могу — от ряда европейских лидеров, которые просят меня вовлечься», — отметил он.

Бывший президент добавил, что ему приходится иметь дело со «многими коллегами-демократами и республиканцами, которые звонят и хотят поговорить».

Бывший советник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан в колонке для The New York Times раскритиковал решение действующей администрации США приостановить военную помощь Украине и призвал сильнее давить на Россию.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.