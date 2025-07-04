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МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за плакатов с изображением Зеленского

МИД Украины вызвал посла Венгрии после появления карикатур с Зеленским
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Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера на беседу из-за карикатурных плакатов с изображением украинского президента Владимира Зеленского и лидера венгерской оппозиции. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в Венгрии распространились плакаты, на которых Зеленский и оппозиционный политик Петер Мадьяр изображены вылупившимися из яиц в одном гнезде.

«Для украинской стороны очевидно, что правящие в Венгрии политические силы при любых условиях пытаются втянуть Украину во внутриполитическую борьбу», — сказано в заявлении заместителя министра иностранных дел Украины Александра Мищенко.

Киев обвинил Будапешт в «несуразных приемах по созданию образа врага из Украины».

В мае французский сатирический журнал Charlie Hebdo подал в суд из-за появляющихся в интернете от имени издания поддельных обложек, которые высмеивают украинского президента.

Ранее в Венгрии заявили, что Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира.

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