В Мали официально прекратили работу все политические партии и объединения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Согласно обнародованной информации, любое проявление политической активности в стране временно запрещено «до особого распоряжения». Эта мера введена с целью обеспечения общественной стабильности.

Ситуация в Мали остается напряженной с 2020 года, когда в стране произошли два военных переворота. В августе 2020 года от власти отстранили президента Ибрагима Бубакара Кейту, после чего временное руководство взяла на себя группа военных под командованием полковника Ассими Гоиты, позже повышенного до генерала. Однако в мае 2021 года уже назначенный временный президент Ба Ндао был также отстранен от должности, после чего Конституционный суд утвердил Гоиту в качестве главы государства на переходный период.

Изначально планировалось, что переходный этап завершится президентскими выборами в феврале 2024 года. Однако сроки были отложены на неопределенное время.

В конце апреля в столице Мали, Бамако, прошла национальная конференция с участием политических и общественных сил. По ее итогам было предложено реформировать государственное устройство. Согласно новым инициативам, Ассими Гоита может официально занять пост президента в 2025 году на срок в пять лет с возможностью переизбрания — по аналогии с другими странами — членами Альянса государств Сахеля. Руководству страны решено предоставить дополнительное время для стабилизации ситуации. В рамках этой политики и было принято решение о приостановке выборов, роспуске партий и проведении проверки избирательных списков.

Ранее Мали закрыла воздушное пространство для рейсов из Алжира.