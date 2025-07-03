«Личная выгода»: в Госдуме объяснили призыв фон дер Ляйен вооружать Украину

Европейские чиновники выступают за наращивание поставок оружия и техники Киеву только ради личной финансовой выгоды. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так он прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен о том, что заморозка США поставок оружия Украине является сигналом для ЕС.

«Что характерно, точно так же Урсула фон дер Ляйен призывала Европу скидываться на закупку вакцины от коронавируса — за эту аферу на следующей неделе ей собираются объявить вотум недоверия, ведь на пандемии еврочиновница просто заработала несколько миллиардов евро, договорившись с фармацевтической компанией. Уверен, что похоже построено и ее сотрудничество с ВПК. Если задаться целью, наверняка можно обнаружить и переписку с каким-нибудь концерном «Рейнметалл», в которой будут и суммы, и размер отката. Ни о чем другом, кроме собственного кармана, эти люди думать не способны, на личной финансовой выгоде и держится вся поддержка Украины», — сказал Журавлев.

О том, что ЕС счел прекращение военной помощи со стороны США сигналом для наращивания европейских поставок Украине, фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции в Дании, куда приехала в связи с началом председательства страны в Совете ЕС.

На этом фоне она призвала страны ЕС брать военные кредиты и совместно закупать вооружения для Украины под контролем ЕК.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что прекращение поставок американского оружия и техники — серьезная неудача для Украины, Европы и НАТО.

Ранее в США сообщили об утрате интереса Трампа к Украине.