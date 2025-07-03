Зеленский заявил, что Украина желает дальнейших поставок оружия США

Украина рассчитывает на продолжение поставок американского оружия, поскольку некоторые виды вооружения Европа не может заместить Киеву. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Данию, передает украинское издание «Страна».

В частности, как отмечается в сообщении издания, это ракеты к системам ПВО Patriot.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что чем меньше Украина получит ракет, тем ближе конец СВО.