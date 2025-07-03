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Лавров поздравил народ Белоруссии с Днем независимости

Лавров в День независимости Белоруссии призвал хранить память о подвиге предков
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил с Днем независимости Белоруссии главу МИД республики Максима Рыженкова и весь белорусский народ. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

День Независимости Белоруссии учрежден в честь освобождения Красной армией города Минска от германских войск 3 июля 1944 года во время Великой Отечественной войны (1941—1945 годы).

Дипломат напомнил, что этот праздник является не только национальным символом суверенной Республики Белоруссия, но и неразрывно связан со значимой вехой общей истории белорусского и российского народов.

По словам Лаврова, сегодня многие в западных странах забывают или осознанно принижают роль Красной Армии, остановившей гитлеровских нацистов. В таких условиях задача России и Белоруссии — бережно хранить память о подвиге предков, не допускать искажения исторических фактов и возрождения человеконенавистнических идеологий, говорится в телеграмме.

Министр добавил, что в настоящие дни против белорусов и россиян в очередной раз начата «гибридная война», поэтому МИД обеих стран нужно поступательно наращивать координацию и взаимную поддержку на международной арене, чтобы вместе бороться с попытками извне подорвать единство РФ и Белоруссии.

Ранее Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии.

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