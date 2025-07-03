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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Путин направил поздравление Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба президента республики.

В поздравлении была отмечена символическая дата — 3 июля 1944 года. В этот день Минск был освобожден от нацистских захватчиков. Путин подчеркнул, что совместная борьба народов СССР стала решающим фактором Победы в Великой Отечественной войне.

«Перед лицом современных угроз узы братской дружбы между нашими странами сохраняют свою прочность», — заявил российский президент.

Он подробно остановился на динамичном развитии двустороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Особое внимание в послании было уделено деятельности Союзного государства. По словам Путина, Москва и Минск эффективно координируют усилия на международной арене и последовательно укрепляют интеграционные институты.

День Независимости Беларуси учрежден в честь освобождения Красной армией города Минска от германских войск 3 июля 1944 года во время Великой Отечественной войны.

Ранее Лукашенко заявил о крутом переломе мира.

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