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Киселев: сотрудникам Sputnik Азербайджан предъявлены несостоятельные обвинения

Киселев: обвинения против сотрудников Sputnik Азербайджан не имеют оснований
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Обвинения в отношении задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан, включая российских граждан, являются необоснованными. Об этом в беседе с РИА Новости заявил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

Он подчеркнул, что в медиагруппе глубоко обеспокоены ситуацией с продолжающимся уже четвертые сутки задержанием главного редактора Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Вместе с российскими журналистами были арестованы и их азербайджанские коллеги.

«Предъявленные обвинения абсолютно несостоятельны и носят явно политизированный характер», — заявил глава «России сегодня».

Он отметил, что деятельность Sputnik Азербайджан всегда соответствовала профессиональным стандартам журналистики.

1 июля в Баку задержали и отправили под арест восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве. Российские СМИ смогли установить личности задержанных — среди них оказались четверо IT-специалистов, психолог, турист и студент архитектурного вуза из Санкт-Петербурга. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Виктор Бут сравнил отношение к заключенным в США и задержанным в Баку журналистам Sputnik.

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