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Меркель вспомнила, как Трамп отказался жать ей руку перед камерами

Экс-канцлер Меркель рассказала, как Трамп отказался жать ей руку под камерами
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Reuters

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как президент США Дональд Трамп отказался пожать ей руку перед камерами. Ее слова приводит газета Politico.

В связи с этим инцидентом она охарактеризовала Трампа как человека, который стремится привлечь к себе внимание. Она рассказала, что инцидент произошел в марте 2017 года. Президент США отказался жать ей руку перед камерами, но сделал это позже, уточнила экс-канцлер ФРГ.

«Я совершила ошибку, сказав: «Дональд, давайте пожмем руки», а он не пожал. Он хотел привлечь к себе внимание. Это то, чего он хочет: отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», – сказала Меркель.

До этого Ангела Меркель рассказала о том, как европейские политики должны общаться с Трампом. Она отметила, что европейские политики не могут изменить Трампа, но могут ему отвечать. Также она назвала Трампа необычным главой государства и отметила, что он защищает законные интересы США. По ее словам, президент США не верит, когда обе стороны в отношениях оказываются в выигрыше, — всегда есть победитель и проигравший.

Ранее Меркель рассказала о подарке от Путина в виде плюшевой собаки.

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