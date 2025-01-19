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Меркель дала совет, как общаться с Трампом

FAZ: экс-канцлер ФРГ Меркель рассказала, как общаться с Трампом
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Reuters

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о том, как европейские политики должны общаться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Ее слова приводит Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Она отметила, что европейские политики не могут изменить Трампа, но могут ему отвечать. Также она назвала Трампа необычным главой государства и отметила, что он защищает законные интересы США. По ее словам, избранный президент США не верит, когда обе стороны в отношениях оказываются в выигрыше, — всегда есть победитель и проигравший.

В декабре новый глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила избранному президенту США Дональду Трампу, что тот должен быть «сильным» в отношениях с Россией, чтобы иметь возможность влиять на Китай. Каллас добавила, что помощь Украине со стороны США является сигналом для Китая в ситуации со статусом Тайваня.

Ранее Каллас унизила Меркель.

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