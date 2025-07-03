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Лукашенко заявил о крутом переломе мира

Лукашенко: мир находится на крутом переломе, никто не знает, что будет завтра
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Мир находится на крутом переломе, и никто не знает, что будет завтра. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время обращения к гражданам в День независимости республики, пишет РИА Новости.

«Человек всегда может и должен противостоять злу <...>. Сегодня мир находится на крутом переломе, и никто не знает, с чем мы столкнемся завтра. Вы видите, что творится вокруг нас», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что сегодня миллионы белорусов могут без страха смотреть «в родное синее небо» благодаря героизму предков. Лукашенко подчеркнул, что по их примеру надо бороться за светлое будущее.

27 июня Лукашенко заявил, что будущее России и Белоруссии находится в руках молодого поколения. Он отметил, что именно от него зависит, какое место и роль займут две страны на геополитической карте мира. По мнению белорусского лидера, молодежи надо показать, через что пришлось пройти их предкам на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в РФ и Белоруссии.

До этого президент России Владимир Путин сказал, что молодежи важно знать правду о подвиге своих отцов, дедов и прадедов в годы Второй мировой войны.

Ранее Лукашенко заявил о военной ситуации в Белоруссии.

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