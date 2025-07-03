Посол Келин назвал лицемерием призывы Британии к миру на Украине

Посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин рассказал ТАСС, что призывы Великобритании к миру на Украине являются лицемерными.

Дипломат уточнил, что одновременно с призывами к миру Лондон отправляет Киеву вооружение.

«Говорить о стремлении британской стороны к миру не приходится. Факты свидетельствуют об обратном. Британия направляет на Украину вооружения, загружает в интересах Киева свой военно-промышленный комплекс на годы вперед, есть и долгосрочные планы оборонного сотрудничества, продолжается подготовка личного состава ВСУ», — поделился Келин.

Он добавил, что такие призывы являются иллюзией, «затягивающей конфликт и усугубляющей его последствия для украинцев».

До этого Келин в интервью SkyNews говорил, что Россия ждет реакции Лондона на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским аэродромам.

Он подчеркнул, что Москва надеется получить реакцию из Лондона, поскольку такие атаки предполагают использование высоких технологий.

Ранее постпред США в НАТО после операции «Паутина» призвал положить конец конфликту на Украине.