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Стало известно о подготовке разговора Зеленского и Трампа

Politico: ведется подготовка к беседе Трампа и Зеленского из-за остановки помощи
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Leon Neal/Reuters

Украина и США готовят телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского на фоне приостановки военной помощи ВСУ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Неназванный европейский собеседник издания сообщил, что США информируют о своем решении сегодня в Киеве и вскоре будет организован разговор между лидерами двух стран.

По его словам, Вашингтон не рассматривает этот шаг как паузу в военной помощи и изучает варианты продолжения поддержки. Politico подчеркивает, что Киев также не был заранее проинформирован о планах США ограничить поставки ряда боеприпасов.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.

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