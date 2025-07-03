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Стало известно о встрече глав Армении и Азербайджана в ОАЭ

Алиев и Пашинян планируют встречу в Дубае для обсуждения мирного соглашения
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РИА Новости/Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют провести встречу в Дубае в конце июля для обсуждения проекта мирного соглашения между двумя странами. Об этом сообщил портал Middle East Eye со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

Предыдущая встреча двух лидеров состоялась в мае 2025 года на полях саммита Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Тогда Алиев и Пашинян выразили готовность поддерживать диалог.

Как отмечает Middle East Eye, на фоне продолжающихся разногласий между Арменией и Азербайджаном предстоящая встреча в ОАЭ рассматривается как позитивный сигнал. Источники заявили, что обе стороны сохраняют заинтересованность в дипломатическом диалоге.

13 марта армянский МИД сообщил, что Армения и Азербайджан согласовали текст мирного соглашения и завершили переговорный процесс. В Ереване заявили, что ждут от Баку предложений по поводу места и даты подписания документа. После этого азербайджанские власти пояснили, что для подписания мирного соглашения Армении необходимо инициировать роспуск международного переговорного формата — Минской группы ОБСЕ, а также убрать из конституции ссылку на Декларацию независимости, где есть упоминание о Нагорном Карабахе.

30 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов начать обсуждения с Баку для подписания мирного соглашения.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения является «государством-военным преступником».

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