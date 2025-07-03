В Польше опасаются прихода к власти на Украине пророссийских сил

Косиняк-Камыш: Варшава опасается прихода к власти на Украине пророссийских сил

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава должна продолжать оказывать поддержку Киеву, так как там к власти могут прийти пророссийские силы. Его слова передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что победа пророссийского кандидата в президенты на Украине — это наихудший сценарий для Польши.

«Смена настроений в украинском обществе с ориентации на Варшаву и Вашингтон в сторону оглядки на Москву — сценарий гипотетический, но очень опасный», — пояснил Косиняк-Камыш.

Он также выразил надежду, что избранный президент Польши Кароль Навроцкий изменит свои взгляды на Украину.

До этого Косиняк-Камыш выразил сожаление решением США приостановить военную помощь Украине.

По его словам, такое развитие событий не является хорошей новостью для Польши. Европейцы предпринимают необходимые усилия для помощи Украине, подчеркнул министр.

Ранее нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие.