В Польше прокомментировали климатическую цель Евросоюза 2040 года

Польша не поддержит климатическую цель Европейского союза 2040 года, заявила министр климата и окружающей среды республики Паулина Хенниг-Клоска. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Польша не поддерживает цель по сокращению к 2040 году чистых выбросов парниковых газов на 90% по сравнению с уровнем 1990 года, даже с дополнительными элементами. Министр отметила, что Варшава к этому не готова, о чем знают в Еврокомиссии.

Министр добавила, что чем больше возобновляемых источников энергии «в энергетическом миксе», тем ниже счета.

До этого директор отдела климатической и энергетической политики будапештского исследовательского центра Szazadveg Оливер Хортай заявил, что Европейский союз (ЕС) не примет план Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей к концу 2027 года.

Аналитик уточнил, что ЕС не примет инициативу ЕК из-за серьезных экономических и социальных последствий. По словам эксперта, европейские страны не смогут согласиться с подобным развитием событий.

Ранее в Венгрии «решительно отвергли» план ЕК по отказу от российского газа.