В МИД РФ призвали находящихся в Азербайджане россиян соблюдать осторожность

Гражданам России, которые на данный момент находятся на территории Азербайджана, следует соблюдать повышенную осторожность. Об этом говорится в Telegram-канале департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

«В складывающихся условиях настоятельно рекомендуем гражданам России при решении вопроса о целесообразности поездки в Азербайджан тщательно учитывать обстановку в этой стране», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, россиянам также следует соблюдать повышенную осторожность и осмотрительность. Помимо этого, при возникновении трудностей нужно обращаться в посольство РФ в Баку по номеру: (+994-50) 270-26-59.

До этого сообщалось, что в представительство России в Азербайджане поступали обращения от россиян о случаях применения насилия. Помимо этого, неизвестные лица посещали места пребывания российских туристов и требовали предоставить документы. Кроме того, они спрашивали россиян о целях пребывания в стране.

Отношения Азербайджана и России обострились после серии задержаний этнических азербайджанцев в Екатеринбурге 27 июня. СМИ республики сообщили, что задержанных избили, и опубликовали фото с гематомами на их телах.

Ранее турецкое СМИ обвинило Соловьева в угрозах Азербайджану.