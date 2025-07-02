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Экс-депутат Рады объяснил, почему США никогда не считали Украину союзником

Экс-нардеп Килинкаров: США оказывали Киеву гуманитарную помощь и не считали союзником
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Vadim Ghirda/AP

Фактически Украина никогда не была союзником Соединенных Штатов, а вот Израиль был и остается. Поэтому приоритет в американской помощи отдается Израилю. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил бывший народный депутат Украины, первый секретарь Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров.

«Между США и Израилем заключены официальные взаимообязывающие договоры по сотрудничеству, именно поэтому они являются союзниками. С Украиной же никаких подобных документов нет, Штаты не брали на себя никаких обязательств в плане поддержки и финансирования. Это была, скорее, гуманитарная миссия», — пояснил Килинкаров.

Бывший нардеп добавил, что решение Вашингтона о приостановке предоставления Киеву определенных видов вооружений, помимо прочего, связано с политическим давлением на Европу.

«Трамп хочет показать место Европы на международной арене. Он берет паузу в поставках вооружений, чтобы показать, что на самом деле те, кто претендует на очень многое в украинском вопросе, ни к чему не способны и не могут в полной мере обеспечить обороноспособность Украины. Соответственно европейцы должны знать свое место, то есть следовать той политике, которую диктует Вашингтон. Украинской стороне тоже нужно определиться, с кем они. С европейцами или с американцами», — заключил Килинкаров.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после решения Вашингтона приостановить поставки на Украину перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов заявила, что США перестали быть союзником республики.

В данный момент Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в США заявили, что Вашингтон дал ясный сигнал о выходе из конфликта на Украине.

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