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Азербайджан выразил протест послу России

МИД Азербайджана объяснил послу РФ, что Баку не устраивает в политике России
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Мурад Оруджев/Sputnik/РИА Новости

Российского посла Михаила Евдокимова вызвали в МИД Азербайджана, где ему сообщили о недружественных шагах, нанесших ущерб отношениям между странами. Об этом сообщило азербайджанское ведомство.

В ходе встречи азербайджанская сторона выразила обеспокоенность несколькими инцидентами. Особое внимание уделили рейдам на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В МИД назвали недопустимым использование в российских СМИ формулировок об «этнической преступной группировке», расценив это как проявление нетерпимости.

Также в ведомстве отвергли претензии России относительно мер в отношении офиса «Sputnik Азербайджан», назвав их необоснованными. Отдельно упомянули недостаточную, по мнению Баку, реакцию на крушение самолета «Азербайджанских авиалиний» и выразили недовольство информационной кампанией в российских СМИ.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников редакции Sputnik. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что российских дипломатов не пускают к журналистам.

Ранее россияне пожаловались на случаи насилия над ними в Азербайджане.

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