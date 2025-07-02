У сына президента Азербайджана обнаружили налоговую задолженность в России

Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева Гейдар задолжал почти 1 млн рублей налогов за свой особняк ценой 2,7 млрд рублей в подмосковной Барвихе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что речь идет о доме площадью 1600 кв. м. Его ориентировочная стоимость — $35 млн (около 2,7 млрд рублей). Особняк расположен в элитном поселке «Сады Майендорф».

По данным канала, на 27-летнем Алиеве числятся недоплаченными 946 тыс. рублей. Налоговая служба в Московской области обращалась в суд уже несколько раз и получала приказ о взыскании. Авторы поста также обращают внимание, что на сайте ФССП дата рождения Алиева указана с ошибкой в один день, говорится в сообщении.

«Газета.Ru» до этого писала, что полного тезку сына президента Азербайджана ищут российские приставы за неуплату налогов. На имя этого Алиева выписаны пять документов — три приказа о взыскании налогов и сборов на суммы в 432, 453 и 45 тыс. рублей и два исполнительных листа на госпошлины по 6900 и 6600 рублей.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева заявила, что задержанные в Баку россияне стали заложниками.