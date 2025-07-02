Посол Республики Корея Ли До Хун завершает свою дипломатическую миссию в Москве. Об этом сообщили в МИД России.

Его приняли с визитом вежливости в российской столице.

«2 июля заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко принял с визитом вежливости завершающего свою миссию в России посла Республики Корея Ли До Хуна», — говорится в сообщении.

Недавно профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков заявил, что победа кандидата от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёна на президентских выборах в Корее приведет к потеплению в отношениях Сеула с Москвой.

Выборы президента Южной Кореи состоялись 3 июня, и основными претендентами на пост президента были Ли Чжэ Мён и его главный соперник Ким Мун Су от правящей консервативной партии «Гражданская сила». Явка на выборах за час до их завершения составила 77,8%. После обработки 85,56% бюллетеней кандидат от оппозиции набрал 48,34% голосов.

Ранее Южная Корея резко нарастила поставки косметики в Россию.