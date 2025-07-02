В Кремле рассказали о контактах между Москвой и Баку

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал о контактах Москвы и Баку.

На вопрос журналиста, можно ли говорить о кризисе в отношениях России и Азербайджана, Песков подчеркнул, что стороны находятся в постоянном контакте.

»[Председатель Следственного комитета РФ Александр] Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана [Камраном Алиевым]. Они разбираются с вопросами, которые представляются проблемными», — поделился Песков.

До этого газета «Ведомости» писала, что обострившиеся политические отношения Российской Федерации и Азербайджана могут спровоцировать разрыв экономических связей между странами.

Директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель считает, что Азербайджан в этом случае окажется в более слабой позиции. В данный момент Азербайджан покупает у РФ нефть Urals для внутреннего потребления, а собственный сорт (Azeri Light) отправляет на экспорт. Также Россия является для Азербайджана одним из главных рынков сбыта фруктов и овощей.

Ранее в МИД РФ назвали возможную причину претензий Баку к Sputnik.