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В Азербайджан прибыл лидер Узбекистана

APA: в Азербайджан прибыл президент Узбекистана Мирзиёев
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Официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан

В Азербайджан прибыл с визитом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает агентство APA.

«В Международном аэропорту Гейдара Алиева в честь высокого гостя был выстроен почетный караул, где развевались государственные флаги обеих стран», — говорится в сообщении.

Мирзиёева в аэропорту встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов. Президент Азербайджана Ильхам Алиев при этом не присутствовал.

До этого газета «Ведомости» писала, что обострившиеся политические отношения Российской Федерации и Азербайджана могут спровоцировать разрыв экономических связей между странами.

Директор Центра исследований международной торговли Президентской академии Александр Кнобель считает, что Азербайджан в этом случае окажется в более слабой позиции. В данный момент Азербайджан покупает у РФ нефть Urals для внутреннего потребления, а собственный сорт (Azeri Light) отправляет на экспорт. Также Россия является для Азербайджана одним из главных рынков сбыта фруктов и овощей.

При разрыве торговых связей Баку может лишиться не только рынка и поставщика, но и логистического партнера.

Ранее в МИД РФ назвали возможную причину претензий Баку к Sputnik.

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