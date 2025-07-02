Двадцать штатов подали иск против Трампа

Генпрокуратура Калифорнии: 20 американских штатов подали в суд на Трампа

Пресс-служба генпрокурора штата Калифорния Робa Бонты сообщила, что 20 штатов подали иск на администрацию президента США Дональда Трампа.

«Бонта сегодня во главе многосоставной коалиции подал иск, оспаривающий решение Министерства здравоохранения США о предоставлении неограниченного доступа к персональным медицинским данным Министерству внутренней безопасности, включая иммиграционную службу ICE», — говорится в релизе.

В генпрокуратуре подчеркнули, что массовая передача данных нарушает законы США о конфиденциальности. Кроме того, американцев такая ситуация может отпугнуть от обращения за срочной помощью специалистов.

До этого американская газета New York Times (NYT) писала, что в Соединенных Штатах верховный суд укрепил власть президента Дональда Трампа за счет ограничения права федеральных инстанций блокировать указы американского лидера.

Ранее Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против премьера Израиля.