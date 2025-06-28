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В США заявили об укреплении власти Трампа за счет верховного суда

NYT: верховный суд США ограничил право инстанций на блокировку указов Трампа
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Ken Cedeno/Reuters

В Соединенных Штатах верховный суд укрепил власть президента Дональда Трампа за счет ограничения права федеральных инстанций блокировать указы американского лидера. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT).

После решения ВС заблокировать директивы Трампа можно будет только при помощи коллективных исков. До этого суды могли самостоятельно приостанавливать действие указов. Демократическое меньшинство в верховном суде назвало решение «ударом по американской системе права».

До этого верховный суд США временно разрешил администрации Трампа депортировать мигрантов в страны, гражданами которых они не являются. Это решение заблокировало предыдущее постановление федерального судьи из штата Массачусетс, который требовал предоставить мигрантам возможность оспорить депортацию до момента высылки.

Ранее Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против премьера Израиля.

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