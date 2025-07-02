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Лукашенко заявил, что сорвал попытку поджога оппозиционеров в 2020 году

Лукашенко заявил, что сорвал провокацию, целью которой было сжечь оппозиционеров
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в 2020 году он сорвал провокацию, нацеленную на представителей оппозиции. Его слова приводит агентство БелТА.

Президент отметил, что оппозиционеров бы сожгли в одном доме, если бы не он.

«И этот «лахушкин» сидит в Польше и вещает, а это он их (оппозиционеров. — ред.) хотел собрать в одном доме в Минске и сжечь. Слава Богу, что у Светланы Тихановской там была так называемая охрана: из МВД парень «унюхал», что что-то не так, и позвонил нашим силовикам», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что силовики доложили ему об этом, а он приказал «публично взять под охрану этот дом».

«И я с улиц снял (спецподразделение КГБ) «Альфу» и бросил туда, чтобы они увидели, что мы охраняем этот дом. Провокация не удалась», — добавил Лукашенко.

Президент подчеркнул, что он впервые говорит о человеке, который это замышлял.

До этого Лукашенко заявил, что полмира мечтает о такой «диктатуре», которая есть в Белоруссии.

Ранее стало известно, кто представит Россию на церемонии инаугурации Лукашенко.

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