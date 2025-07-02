Великобритания и Германия подпишут договор о взаимной обороне

Politico: Британия и Германия подпишут договор с положением о взаимной обороне

Германия и Великобритания подпишут договор, содержащий положение о взаимной обороне сторон. Об этом сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники.

«Великобритания и Германия готовятся подписать широкомасштабный договор, который включает в себя положение о взаимной помощи в случае возникновения угрозы», — говорится в сообщении издания.

Ожидается, что договор может быть подписан до 17 июля, когда парламенты двух стран уйдут на летние каникулы, пишет Politico.

Как предполагается, документ подтвердит приверженность Великобритании и Германии принципу НАТО о коллективной обороне, ожидает американская газета.

До этого федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что делает ставку на сохранение американского ядерного зонтика на континенте, но открыт для дискуссий о создании соответствующего европейского щита.

Ранее в Германии рассказали об угрозе от «ядерного зонтика» Франции.