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Лукашенко рассказал, кто создает очаги напряженности в мире

Лукашенко: западные чиновники создают очаги напряженности в мире
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Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Западные чиновники в своих кабинетах провоцируют конфликты в мире и «играют жизнями людей», заявил на торжественном собрании ко Дню независимости Белоруссии президент Александр Лукашенко. Его цитирует РИА Новости.

«Спустя 80 лет после нашей Победы на смену Ялтинскому миру пришла брюссельско-вашингтонская авантюра. Очаги напряженности разжигаются прямо из кабинетов западных чиновников, играют жизнями людей», — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что повторение конфликта, подобного тем, которые происходят на Ближнем Востоке или на Украине, на территории Белоруссии неприемлемо, и власти будут делать все, чтобы пресечь на корню даже предпосылки к этому.

27 июня Лукашенко заявил, что будущее России и Белоруссии находится в руках молодого поколения, и именно от него зависит, какое место и роль займут две страны на геополитической карте мира. Президент также добавил, что молодому поколению надо показать, через что пришлось пройти их предкам на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в странах.

Ранее Лукашенко заявил о военной ситуации в Белоруссии.

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