Эксперт спрогнозировал будущее российско-азербайджанских отношений

Эксперт РСМД Лазович: для сотрудничества Москвы и Баку нет препятствий

Для сотрудничества Российской Федерации и Республики Азербайджан не существует серьезных препятствий и противоречий, которые мешали бы взаимодействию стран. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Милан Лазович.

По его словам, происходящее сейчас между Баку и Москвой — это всего лишь «ряд шероховатостей и точек напряжения».

В связи с этим, по словам Лазовича, в настоящий момент можно верить, что задержания в России и Азербайджане и последовавший дипломатический скандал не скажется на развитии кооперации двух государств.

Эксперт подчеркнул, что и Москва, и Баку заинтересованы в реализации различных совместных проектов, таких как международный транспортный коридор «Север — Юг».

До этого заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк заявил, что существуют силы, которые заинтересованы в ухудшении отношении между Российской Федерацией и Республикой Азербайджан, и они пытаются этого достичь.

Ранее в Кремле назвали «эмоциональной реакцией» задержание журналистов в Баку.