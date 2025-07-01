Заявления британских властей о якобы враждебных намерениях России — лживы и не имеют под собой оснований. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, передает ТАСС.

Таким образом в дипмиссии прокомментировали план премьер-министра Уинстона Черчилля «Операция Немыслимое», который долго держался в секрете и не был реализован. Его суть состояла в том, чтобы нанести удар по СССР 1 июля 1945 года.

«Парадоксальным образом, спустя 80 лет, власти Соединенного Королевства, плохо выучившие уроки истории, пытаются реконструировать ту тревожную и опасную реальность», — заявили в посольстве России.

Примеряя на себя образ защитников западной цивилизации, политики Великобритании закрепляют на доктринальном уровне ложь об угрозах безопасности, якобы исходящих от Российской Федерации, и публично транслируют агрессивные и дестабилизирующие сигналы о возможности прямого военного конфликта между двумя странами, подчеркнули в дипмиссии.

Также в российской посольстве обратили внимание, что «инсинуации» о предполагаемых враждебных намерениях России безосновательны и лживы. Дипломаты призвали власти Британии «одуматься и обуздать свою милитаристскую антироссийскую риторику», пока она не нанесла вреда.

В обновленной стратегии национальной безопасности Великобритании говорится, что британское правительство должно быть готово к нападению на территорию Соединенного Королевства. Премьер-министр Британии Кир Стармер в предисловии к документу заявил, что «российская агрессия» угрожает Европе, а стратегическое соперничество в мире усиливается.

Ранее в Совфеде усмотрели в «лихорадочном перевооружении» Британии подготовку к нападению.