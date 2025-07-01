Вероятность того, что ВСУ вернут под контроль хоть какую-то часть ЛНР минимальна, поскольку положение российских войск в регионе достаточно надежно. Об этом заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру».

«Надеюсь, таких возможностей, как в 2022 году, когда ВСУ частично продвинулись в регионе, у них больше не будет. Но важно помнить, что бои там были очень серьезные: территория, которую захватил противник, была хоть и небольшой, но лесистой, так что и столкновения оказались жесткими», — заявил Дандыкин.

По его словам, после полного взятия территорий ЛНР под контроль российские военные начнут оказывать помощь группировкам войск, работающим в Харьковской области и Донецкой народной республике.

По его словам, вероятность для ВСУ отвоевать какую-то часть ЛНР «минимальна». Украинские военные «держались за каждый клочок земли и несли большие потери, и теперь ВС РФ будут двигаться вперед.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что территория региона освобождена на 100%. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос, выйдут ли российские войска после взятия ЛНР под полный контроль за пределы границ республики.

Ранее полковник предположил, будут ли ВС РФ штурмовать Сумы.