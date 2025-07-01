В МИД РФ анонсировали прибытие в Москву нового посла Афганистана

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что новый афганский посол в РФ прибудет в Москву 1 июля. Об этом сообщает ТАСС.

21 июня первый заместитель председателя торгово-инвестиционной палаты Афганистана Мохаммад Юнус Моманд заявил, что его страна намерена предложить РФ участие в крупных проектах, среди которых строительство протяженных туннелей и путепроводов в горах, а также инвестиции в горную промышленность.

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