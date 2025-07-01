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В США признали крупные успехи России в области военного производства

Bloomberg: Россия успешно масштабировала военное производство
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россия успешно выстраивает процессы производства военного оборудования и оружия. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

«Россия преуспела в стандартизации производства, расширении масштабов и выпуске огромного количества оборудования», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает агентство, РФ увеличила производство боевых беспилотников почти на 17% в мае.

При этом Украина не достигла таких результатов. В материале Bloomberg говорится, что самая большая проблема для украинских оборонных технологических компаний, как государственных, так и частных, — это деньги. Доноры и инвесторы в основном хотят быстрых результатов.

На этом фоне советник украинского лидера Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин заявил, что производство оружия стало важнейшим стратегическим активом для Украины, «украинской нефтью».

Ранее в России назвали приблизительные сроки взятия Одессы.

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