Афганская делегация прибыла в Катар для участия в заседаниях ООН

Представитель министерства иностранных дел Афганистана Хафиз Зия Ахмад сообщил, что делегация афганского правительства, сформированного движением «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций), прибыла в столицу Катара для участия в заседаниях рабочих групп Организации Объединенных Наций (ООН), посвященных борьбе с наркотиками и развитию частного сектора в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

В состав делегации вошли представители министерства иностранных дел, министерства внутренних дел, министерства здравоохранения, министерства промышленности и торговли, а также Центрального банка Афганистана. По словам Ахмада, афганские официальные лица планируют провести ряд встреч с представителями стран — участниц переговорного процесса по Афганистану, инициированного ООН, а также с представителями международных организаций для обсуждения вопросов предотвращения и контроля за оборотом наркотиков в стране, лечения наркозависимости и развития сотрудничества в частном секторе.

До этого Афганистан предложил России участие в крупных совместных проектах.

30 июня — 1 июля 2024 года в Дохе состоялась третья встреча специальных представителей по Афганистану, организованная по инициативе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Российскую делегацию на встрече возглавлял специальный представитель президента Российской Федерации по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов. Впервые во встрече приняли участие представители движения «Талибан», пришедшего к власти в Афганистане.

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