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В Германии обнаружили пропажу предназначенного для Украины миллиарда евро

Bild: в Германии исчез миллиард евро, который предназначался Украине
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Fabrizio Bensch/Reuters

В Германии исчез миллиард евро, который предназначался Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил о выделении Украине €9 млрд на 2025 год. По информации Bild, сейчас правительство страны говорит только о 8 миллиардах.

Как утверждают журналисты, в немецком оборонном ведомстве царит финансовый хаос. Намерение выделить €9 млрд на военную помощь Украине Писториус анонсировал 12 июня в Киеве. Через неделю минобороны Германии уточнило, что €7,3 млрд уже одобрены парламентом, а еще €1,9 млрд ждут утверждения в бундестаге. В итоге на 2025 год было запланировано выделить до €9,2 млрд, однако 23 июня министерство финансов Германии представило кабинету министров проект бюджета на 2025 год. Его одобрили, но сумма в нем снизилась до €8,3 млрд.

До этого министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что совместно с министром обороны Борисом Писториусом направил письмо странам Евросоюза с просьбой найти возможность передать дополнительные системы противовоздушной обороны Украине.

Ранее в Германии раскрыли «голую правду» об уровне обороноспособности Европы.

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