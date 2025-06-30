Помощник президента России Владимир Мединский в Telegram-канале отреагировал на демонтаж мемориальной доски писателю Валентину Пикулю в Риге, в установке которой он принимал личное участие.

Мединский поделился, что в 2014 году они вместе с товарищем установили за свои средства мемориальную доску на доме в латвийской столице, где жил Пикуль. По его словам, власти не согласовали установку мемориальной доски из «красивой бронзы», поэтому им «пришлось делать» ее «скромно, как требовали, на двух языках».

Мединский добавил, что в 2014 году также предлагал сделать «музей-кабинет» писателя в Москве, но реализовать эту инициативу не получилось.

«Табличка, посвященная В.Пикулю, гордости советской Риги, хоть была. Теперь и ее нет. Времени жалко, а так, можно бы поднять документы да выставить иск за уничтожение частной собственности», — отметил помощник российского лидера.

Накануне портал Press.lv сообщил, что власти Риги демонтировали мемориальную доску советскому писателю Валентину Пикулю, установленную на доме, где он жил.

Ранее в Полтаве демонтировали памятник Петру І.