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Новейшая российская подводная лодка прибыла в пункт базирования на Северном флоте

Атомная подводная лодка «Архангельск» прибыла на базу на Северном флоте
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Павел Львов/РИА «Новости»

Новейшая российская подводная лодка К-564 «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М» прибыла в пункт постоянного базирования на Северном флоте. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

Командующий подводными силами Северного флота вице-адмирал Анатолий Коваленко поздравил экипаж «Архангельска» с прибытием в пункт постоянного базирования. Он подчеркнул, что это уже третий корабль четвертого поколения в составе дивизии подводных лодок флота.

Командир подводного крейсера капитан 1-го ранга Александр Гладков доложил, что экипаж в полном объеме выполнил задачи межбазового перехода, материальная часть корабля исправна, личный состав готов к выполнению поставленных задач.

В пресс-службе уточнили, что экипажу предстоит отработать задачи курса подготовки, после чего подводная лодка войдет в состав сил постоянной готовности Северного флота.

3 января сообщалось, что американский журнал National Interest сообщил, что российские подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» превосходят флот Военно-морских сил США и Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, какие «козыри» есть у российской армии.

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