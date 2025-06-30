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Лавров заявил, что главы МИД ОДКБ высказали озабоченность происходящим в Армении

Лавров: каноническая Армянская церковь не должна подвергаться нападкам
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Конфликт вокруг апостольской церкви Армении нужно урегулировать, Россия заинтересована в том, чтобы она не подвергалась неоправданным нападкам. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам по итогам Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (СМИД ОДКБ), его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что эта тема обсуждалась главами МИД ОДКБ. По словам Лаврова, они высказали серьезную озабоченность тем, что происходит внутри Армении.

«Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но нападки на каноническую, тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьезнейшую озабоченность. Нам бы очень не хотелось, чтобы эта церковь подвергалась неоправданным нападкам», — сказал российский министр.

Лавров подчеркнул, что в армянском обществе «движение в защиту церкви является весьма серьезным».

«Оно опирается на глубокие традиции, которые православие в Армении имеет», — подчеркнул он.

Также глава МИД России отметил, что Армении вряд ли пойдет на пользу, если она решит отвернуться от своих евразийских соседей и союзников.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.

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