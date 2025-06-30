Лавров высказался об отсутствии главы МИД Армении на заседании ОДКБ

Главы МИД стран — участниц организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «приняли к сведению» отсутствие представителя Армении на заседании, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит РИА Новости.

Однако он добавил, что страны ОДКБ продолжают считать полноценным членом организации.

«Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств», — сказал он.

Позже в МИД Армении сообщили, что глава ведомства Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого замглавы армянского МИД Ваан Костанян заявлял, что Армения примет «окончательное решение» по ОДКБ, когда члены организации, в том числе Российская Федерация, выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.

Ранее Ереван потребовал политических заявлений от партнеров по ОДКБ.