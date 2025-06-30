Армения отказалась от участия в мероприятии ОДКБ

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета глав МИД стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявили во внешнеполитическом ведомстве республики, передает РИА Новости.

«Глава МИД Армении Мирзоян не приедет», — сказали в ведомстве.

30 июня в киргизском городе Чолпон-Ата состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ. В нем примет участие министр иностранных дел России Сергей Лавров.

До этого замглавы армянского МИД Ваан Костанян заявлял, что Армения примет «окончательное решение» по ОДКБ, когда члены организации, в том числе Российская Федерация, выступят с политическим заявлением относительно нападения Азербайджана на территорию Армении в 2021 и 2022 годах.

13 июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страну ждет выбор между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. По словам главы армянского правительства, пока это решение не будет принято, страна будет продолжать проводить демократические реформы в соответствии со стандартами Европейского союза.

Ранее в Армении оценили уровень отношений с Россией.