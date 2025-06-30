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В Британии отказываются от Украины

Telegraph: сторонники правых и левых взглядов в Британии не поддерживают Украину
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Henry Nicholls/Reuters

Среди граждан Великобритании и правых, и левых взглядов многие склоняются к отказу от поддержки Украины и призывают к мирным переговорам. Об этом пишет Telegraph.

Официальный представитель Национального профсоюза работников железнодорожного, морского и сухопутного транспорта Великобритании высказал мнение, что вложение миллиардов в зону боевых действий на Украине не создаст условий для мирных переговоров, а просто затруднит их достижение.

По его словам, с этим согласуется текст декларации, которую профсоюз представил в одном из отделений в Лондоне. Это коллективное заявление об отказе от политики уменьшения социальных расходов и снижения уровня жизни ради финансирования эскалации конфликта на Украине.

В документе говорится, что рабочие требуют от британских властей взять на себя обязательство работать над дипломатическим, согласованным и прочным мирным урегулированием.

Ранее экс-советник Пентагона предупредил Украину о вероятной потере помощи от США.

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